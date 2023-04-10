AK Parti Adıyaman milletvekili adayları kimler?

AK Parti Adıyaman milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. AK Parti, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber AK Parti Adıyaman milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, AK Parti'nin Adıyaman milletvekili adayları kimler? İşte, AK Parti Adıyaman milletvekili aday listesi