HÜDA PAR'DAN 4, DSP'DEN 3 ADAY LİSTEDE

HÜDA PAR ve DSP ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:

"Her iki genel başkan da bizim listelerimizden aday olmuştu, onların zaten bundan sonraki saatlerde nereden ve kaçıncı sıradan olduğu ortaya çıkacak. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur ve genel başkanların dışında da bazı arkadaşlarımız da genel başkanlarla birlikte yine listelerde yer bulmuştur. Bunun için de tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

Bir gazetecinin HÜDA PAR'dan kaç kontenjan olacağına ilişkin sorusunu Yavuz, "HÜDA PAR'dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Partiden de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." şeklinde yanıtladı.