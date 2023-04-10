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28. Dönem Milletvekili Seçimleri AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Bu noktada, AK Parti milletvekili aday listesi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. AK Parti milletvekili adayları listesine göre, 15 bakan milletvekili adayı olurken 2 bakan ise liste dışı kaldı. Öte yandan, AK Parti milletvekili aday listesi il il ve tam liste olarak duyuruldu. İşte, 14 Mayıs 2023 seçimleri için AK Parti'nin milletvekili adayları listesi...

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  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!

    28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için partiler milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. AK Parti'nin milletvekili aday listesi de günün en çok merak edilen konularından birisi olarak öne çıkıyor. AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki aday listesinde mevcut milletvekillerinden 104'ü yer aldı, üç dönem kuralı nedeniyle 65 milletvekili listeye alınmadı. 15 bakan milletvekili adayı olurken 2 bakan liste dışı kaldı. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Konya, Trabzon, Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere il il AK Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Peki, AK Parti'nin milletvekili adayları kimler? İşte, 28. dönem milletvekili seçimleri için il il AK Parti milletvekili adayları tam liste...
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!

    AK PARTİ'DE 15 BAKAN VEKİL ADAYI, 2 BAKAN LİSTE DIŞI

    AK Parti'de aday isimleri belli oldu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra, Tuğrul Türkeş Ankara 1. Bölge 1. sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. Bölge 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1. sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!

    HÜDA PAR'DAN 4, DSP'DEN 3 ADAY LİSTEDE

    HÜDA PAR ve DSP ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, açıklamasına şöyle devam etti:

    "Her iki genel başkan da bizim listelerimizden aday olmuştu, onların zaten bundan sonraki saatlerde nereden ve kaçıncı sıradan olduğu ortaya çıkacak. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur ve genel başkanların dışında da bazı arkadaşlarımız da genel başkanlarla birlikte yine listelerde yer bulmuştur. Bunun için de tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

    Bir gazetecinin HÜDA PAR'dan kaç kontenjan olacağına ilişkin sorusunu Yavuz, "HÜDA PAR'dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Partiden de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." şeklinde yanıtladı.
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!

    ÜÇ DÖNEM KURALI NEDENİYLE 65 VEKİL LİSTEYE ALINMADI

    AK Parti'nin 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerindeki aday listesinde mevcut milletvekillerinden 104'ü yer aldı, üç dönem kuralı nedeniyle 65 milletvekili listeye alınmadı.

    Yüksek Seçim Kuruluna sunulan milletvekili aday listesine göre, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge 4. sıradan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul 2. Bölge 4. sıradan AK Parti listelerinde aday gösterildi.
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!

    EN GENCİ 18, EN YAŞLISI 73 YAŞINDA ADAY OLDU

    Yüksek Seçim Kuruluna sunulan listede mevcut milletvekillerinden 104'ü yeniden yer aldı.

    Listelerinde 113 kadın ve 5 engelli adaya yer veren AK Parti'de en genç aday İzmir 1. bölgeden 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise İstanbul 3. bölgeden 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu.

    AK Parti'de 18-20 yaş arası 2, 20-30 yaş arası 23, 30-40 yaş arası 93, 40-50 yaş arası 210, 50-60 yaş arası 214, 60-65 yaş arası 38 ve 65 yaş üstü 20 aday seçime girecek.
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!

    Partide üç dönem kuralı nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehmet Özhaseki, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ve Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 65 vekil listede yer almadı.
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!

    İL İL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM LİSTE 2023
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!
  • AK Parti milletvekili aday listesi 2023: Ankara, İzmir, İstanbul, Şanlıurfa ve il il AK Parti milletvekili adayları tam liste açıklandı!

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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