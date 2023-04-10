AK Parti Amasya milletvekili adayları kimler?

AK Parti Amasya milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin il il milletvekili adayları da belli oldu. AK Parti, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber AK Parti Amasya milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, AK Parti'nin Amasya milletvekili adayları kimler? İşte, AK Parti Amasya milletvekili aday listesi