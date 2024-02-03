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        Haberler Gündem AK Parti Antakya Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında? İbrahim Naci Yapar hangi görevlerde bulundu?

        AK Parti Antakya Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı kapsamında, Hatay belediye başkan adaylarını açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından, "AK Parti Antakya Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında? İbrahim Naci Yapar hangi görevlerde bulundu?" Sorularını gündeme getirdi. İşte AK Parti Antakya Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

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        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 21:47 Güncelleme: 03.02.2024 - 21:47
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        İbrahim Naci Yapar kimdir?
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        AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları belli oldu. Hatay ilçe belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bu kapsamda Antakya Hatay Belediye Başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Naci Yapar'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, "AK Parti Antakya Hatay Belediye Başkan adayı İbrahim Naci Yapar kimdir, kaç yaşında? İbrahim Naci Yapar hangi görevlerde bulundu?" İşte detaylar...

        İBARİHİM NACİ YAPAR KİMDİR?

        AK Parti Antakya Belediye Başkan Adayı İbrahim Naci Yapar 23 Nisan 1966 Antakya doğumlu. İlk,orta ve lise eğitimini Antakya’da tamamlamış olup; Üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

        1992-1999 yılları arasında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yapı İşleri Daire Başkanlığında İnş. Mühendisi olarak çalışmıştır. Daha sonraları inşaat sektöründe serbest olarak çalışmaya devam etmektedir.2004-2009 yılları arasında Ak Parti Antakya Belediyesi Meclis üyeliği ve Başkan Yardımcılığı,2014 yılında Akparti Hatay İl Başkan Yardımcılığı ve Teşkilat başkanlığı yapmıştır.

        Orta derecede Almanca bilen İbrahim Naci Yapar, evli ve iki çocuk babasıdır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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