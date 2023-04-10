AK Parti Aydın milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin il il milletvekili adayları da netlik kazandı. AK Parti, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber AK Parti Aydın milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, AK Parti'nin Aydın milletvekili adayları kimler? İşte, AK Parti Aydın milletvekili aday listesi...