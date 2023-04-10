AK Parti Balıkesir milletvekili aday listesi... 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti'nin il il milletvekili adayları da netlik kazandı. AK Parti, YSK'ya milletvekili aday listesini sundu. Bu gelişme ile beraber AK Parti Balıkesir milletvekili adayları listesi de araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. Peki, AK Parti'nin Balıkesir milletvekili adayları kimler? İşte, AK Parti Balıkesir milletvekili aday listesi...