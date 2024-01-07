Haberler Gündem AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir? Nebi Hatipoğlu nereli, kaç yaşında?

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir? AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu olması bekleniyor. Kesin açıklama ise bugün İstanbul'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Bu noktada gözler "AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir, nereli kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Nebi Hatipoğlu hayatı ve siyasi kariyeri... Habertürk Giriş: 07.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:48 facebook

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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a adaylığının tebliğ edilmesinin ardından, AK Parti'nin diğer adayları da belli olmaya başladı. Bugün yapılacak aday tanıtım toplantısında AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Nebi Hatipoğlu'nun açıklanması bekleniyor. Peki, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu kimdir? Nebi Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve kariyeri...

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NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR? 17.02.1974 tarihinde Eskişehir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir’de tamamlamıştır. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden mezun oldu. Ayrıca 2005 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2004 yılında Europen Endüstri’nin yönetim kurulu başkanı seçildi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.

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2023 genel seçimlerinde İyi Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti. 7 Kasım 2023 tarihinde AK Partiye katıldı. İyi derecede İngilizce bilen Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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