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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan The Guardian'a sert tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İngiliz The Guardian'a karşı sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, sosyal medya Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin diyoruz" ifadelerini kullandı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan The Guardian'a sert tepki
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HABERTURK.COM

İngiliz gazetesi The Guardian'ın Türkiye'yi hedef alan manşeti tepki çekmeye devam ediyor. İngiliz The Guardian'da yer alan 'Türkiye cezalandırılmalı' haberine Numan Kurtulmuş sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kurtulmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian’da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz.

"TÜRKİYE'NİN DOĞRU YOLDA OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir.

"TETİKÇİ BİR MUHABİRİN HEZEYANLARI"

The Guardian’da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı ahlaksız bir tetikçi “muhabir”in hezeyanlarıdır.

"TÜRKİYE'DEN KORKMAYA DEVAM EDİN"

Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye’den korkmaya devam edin diyoruz…

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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