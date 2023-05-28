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AK Parti Genel Seçim Sonuçları 2023: AK Parti Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nedir?

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2023 Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sandık başına gidiyor. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 oy alırken Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oranında oy aldı. Yüzde 50+1 salt çoğunluk sağlanamadığı için Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. Yayın yasağının kalkmasının ardından AK Parti Genel Seçim Sonuçları ve Oy Oranları belli olacak. İşte 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı AK Parti Genel Seçim Sonuçları...

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  • AK Parti Genel Seçim Sonuçları 2023: AK Parti Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nasıl?

    AK Parti Genel Seçim Sonuçları ve oy oranları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu YSK'nın seçim yasakları kalktıktan sonra AK Parti Genel Seçim Sonuçları ve oy oranları Habertürk'ün Seçim Sonuçları ekranı üzerinden takip edilebilecek. İşte 2023 Ak Parti Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları ve oy oranlarında son durum...
  • AK Parti Genel Seçim Sonuçları 2023: AK Parti Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nasıl?

    AK Parti Seçim Sonuçları 2023 Haberturk.com Seçim Sayfasında

    YSK'nın yayın yasağı kararının hemen ardından il il, ilçe ilçe AK Parti seçim sonuçları ve oy oranı hakkında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak bilgi sahibi olabileceksiniz.

    AK Parti Canlı Seçim Sonuçları Görüntülemek İçin Tıklayınız
  • AK Parti Genel Seçim Sonuçları 2023: AK Parti Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nasıl?

    AK Parti Seçim Sonuçları Nasıl?

    14 Mayıs seçim sonuçları YSK tarafından açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, Sinan Oğan yüzde 5.17 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise yüzde 0.43 oranında oy aldı.

    SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI

    YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimin ardından Ak Parti Genel Seçim Sonuçları Habertürk üzerinden takip edilebilecek.
  • AK Parti Genel Seçim Sonuçları 2023: AK Parti Ne Kadar, Yüzde Kaç Oy Aldı ve Oy Oranı Nasıl?

    AK Parti Yüzde Kaç Oy Aldı ve Kaç Milletvekili Çıkardı?

    28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yüzde %35,61 oranında oy alan AK Parti'nin tahmini milletvekili sayısı 268.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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