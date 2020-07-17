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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ana muhalefet partisi CHP'nin ülkeye geri getirme derdinde olduğunu belirterek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"ÜLKEYE VE MİLLETE KATKI SAĞLAMALI"

Bu konuda adeta bir sekretarya hizmeti sunuyor. 90 yıllık bir partinin geldiği nokta bu olmamalı. Daha ciddi konularla ülkeye ve millete katkı sağlamalı. Bakınız her alanda olduğu gibi yargı alanında da reformlar yapıyoruz. Reform niteliğinde düzenlemeler ile KOVİD-19 tedbirleri de içeren 2. Yargı paketi olan İnfaz paketi de bu anlayışla yapıldı. Malumlarınız Kanun; infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler, açık cezaevindeki hükümlülerin izin düzenlemesi ve kadın, yaşlı, çocuklar için iyileştirmeler gibi önemli düzenlemeler içeriyor.

"İPTALİN KİME NE FAYDASI VAR?"

Toplum vicdanını yaralayan, bizim de kırmızı çizgimiz olan terör, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışına alınmıştı. Toplumun önemli bir kesiminin beklentisi olan bu kanunla, pandemi sürecinde önemli bir adım atıldı. İnfaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşleri alınarak, toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldı. 2. yargı paketi olan infaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var?

CHP'nin gündeminde sürekli kaos, kriz ve duvar örme olduğunu vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Turun, sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP'NİN HEYBESİNDE KAOS VAR"

Eğer bu düzenlemeden Demirtaş yararlanmış olsaydı, terör suçluları yararlanmış olsaydı CHP bu adımı atar mıydı, AYM’ye gider miydi? Ama CHP’nin heybesinde millete hizmet etmek anlayışı yok. CHP’nin heybesinde kaos var, kriz var, duvar örme var. AYM’nin bu kararı ile bu tartışma kapandı ve bu konu da geride kaldı.