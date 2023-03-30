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Haberler Gündem Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Seçim ikinci tura kalmaz
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Habertürk'e açıklamalar

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den açıklamalar. Kabaktepe, "Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz yaptığımız çalışmalardan. Seçim ikinci tura kalmaz" diye konuştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Seçim ikinci tura kalmaz
HABERTURK.COM

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den açıklamalar...

Kabaktepe'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA BULUŞACAK HER PARTİYE KAPI AÇIK"

Cumhur İttifakı'mızın genişlemesi açısından önemli adımlardan birisiydi Yeniden Refah Partisi'nin ittifakımıza katılması. Görüşmeler ve müzakerelerde herkesin konuşacağı, cümleleri, konumları, meseleleri vardır. YRP ile yapılan müzakereler farklı aşamaya gelmişti, ikinci görüşmede tamamlamış oldu. Türkiye'yi, bu toprağı merkeze alan Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak kapının açık olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı'nın ortak paydada tavır sergileyen tüm partilerimizle gerçekleştirilebilecek bir zeminden bahsediyoruz.

"SAYIN ERDOĞAN'IN 1. TURDA KAZANACAĞINI GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanımızın bu görüşmelerde ortaya koyduğu çerçeveler içerisinde hareket edecek her türlü partiye özen gösteriyor. Yaptığımız çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda alacağımızı görüyoruz yaptığımız çalışmalardan. Seçim ikinci tura kalmaz. Gezi olaylarında Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine atılan sloganlar vardı. Bazı muhafazakarlar da o dönemde farklı duruş sergilemişlerdi. Düşüncelerin aslında genetik kodları var. Çok değişmiyor. Bazen nerede olduklarını unutuyorlar. Karşıtlığa karşı atılan sloganlarda sizin oturduğunuz yer neresi? Her açıdan doğru bulmadığımız bir tercihtir. Türkiye'de laiklik sorunu yok. CHP'nin aktörleri '4-6 yaş grubu Kuran kursları kapatılmalı, çağdışıdır'. Bir başka aktör 'Ayasofya ve hatta Sultanahmet'in müze olması lazım' diyor.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA YÜZDE 70 BİR GÜVEN VAR"

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı tüm Türkiye'de olduğu gibi sahada. Biz vatandaşımızla konuşurken sadece kendi ittifak bileşenlerimizin değil her partili vatandaşlarımızla karşı karşıya geliyoruz. Üç temel şey konuşuyoruz. 20 yıldır yapıp ettiklerimizi konuşuyoruz. Bugün yaşadığımız ortamlar, pandemi, deprem, yangın, sel üstüste geldi. AK Parti olarak bunları nasıl yönetiyoruz ve nasıl yöneteceğiz. Türkiye'nin geleceğine dair neler yapacağımızı anlatıyoruz. Kızılelma diyerek hedefinizi sürekli ileriye taşımanız lazım. Yapılan araştırmalarda şunu görüyoruz; deprem sürecinde özellikle başta barınma ihtiyacı, kalıcı konutların yapılması, istihdam ve işyerleriyle ilgili Cumhurbaşkanımıza yüzde 70 bir güven var.

"BAZI BAKANLARIMIZ İSTANBUL'DAN ADAY OLACAK"

Cumhurbaşkanımız grup toplantısında ifade ettiler. Bakanlarımızın aday olacaklarını ifade ettiler. Milletvekili adaylarımızla ilgili bir değişim sürecinden bahsettiler. Tabii bu genel merkezimizin planladığı bir süreç olacak. Türkiye'de hem partimizi, milletimizi, 28. dönem TBMM milletvekili seçimlerinde en güzel listeyle çıkacağımızı söylüyoruz. Hem bakanlarımızın adaylığı, hem kabine hem milletvekilliği adaylığı noktasında değişim ve yeni yüzlerin çıkacağını ifade etti sayın Cumhurbaşkanımız. Bakanlarımız İstanbul'a gelecek aday olmak için ama hangisinin geleceğini bilmiyoruz. Kesinleşen bir şey olmadığı için. Bugün itibariyle İstanbul'da hangi bakanımızın hangi bölgeden aday olacağına dair net bir durum yok. Bu seçimde birtakım simülasyonlar hazırlıyoruz. Cumhur İttifakı Meclis'in hakimi olacak. Bu seçimde İstanbul'da 45-50 arası milletvekili alacağımızı düşünüyoruz.

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