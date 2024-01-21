Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! 31 Mart yerel seçimleri İstanbul ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?

        AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıkladı!

        AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte 31 Mart yerel seçimleri İstanbul ilçeleri aday listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:13 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını canlı yayında açıkladı. Tanıtım toplantısı sonrasında "31 Mart yerel seçimleri AK Parti İstanbul ilçe adayları kim?" sorusu da cevabını bulmuş oldu.

        2

        AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI

        AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıkladı

        3

        İşte AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday gösterdiği isimler:

        Adalar: Sina Şen

        Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

        Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

        Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

        Bahçelievler: Hakan Bahadır

        Bakırköy: Ali Talip Özdemir

        Bayrampaşa: İlknur Kovaç

        Bağcılar: Abdullah Özdemir

        Başakşehir: Yasin Kartoğlu

        Beykoz: Murat Aydın

        Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

        Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

        Beşiktaş: Serkan Toper

        Büyükçekmece: Recep Erol

        4

        Esenler: Tevfik Göksu

        Esenyurt: Hamit Öncü

        Eyüpsultan: Deniz Köken

        Fatih: Mehmet Ergün Turan

        Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

        REKLAM

        Güngören: Bünyamin Demir

        Kadıköy: Veli Arslan

        Kartal: Hüseyin Karakaya

        Kağıthane: Mevlüt Öztekin

        Küçükçekmece: Aziz Yeniay

        Maltepe: Kadem Ekşi

        Pendik: Ahmet Cin

        Sancaktepe: Şeyma Döğücü

        Sarıyer: Hüseyin Coşkun

        Silivri: Volkan Yılmaz

        Sultanbeyli: Ali Tombaş

        Sultangazi: Abdurrahman Dursun

        Tuzla: Şadi Yazıcı

        Zeytinburnu: Ömer Arısoy

        Çatalca: Mesut Üner

        Çekmeköy: Ahmet Poyraz

        Ümraniye: İsmet Yıldırım

        Üsküdar: Hilmi Türkmen

        Şile: İlhan Ocaklı

        Şişli: Gökhan Yüksel

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şişli'de görünmez kaza
        Şişli'de görünmez kaza
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu