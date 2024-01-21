AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıkladı!
AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, AK Parti 31 Mart yerel seçimi İstanbul ilçe belediye başkan adayları kim oldu? İşte 31 Mart yerel seçimleri İstanbul ilçeleri aday listesi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimlerinde, İstanbul ilçelerinin belediye başkan adaylarını canlı yayında açıkladı. Tanıtım toplantısı sonrasında "31 Mart yerel seçimleri AK Parti İstanbul ilçe adayları kim?" sorusu da cevabını bulmuş oldu.
AK PARTİ İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıkladı
İşte AK Parti'nin İstanbul ilçelerinde aday gösterdiği isimler:
Adalar: Sina Şen
Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu
Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Ali Talip Özdemir
Bayrampaşa: İlknur Kovaç
Bağcılar: Abdullah Özdemir
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Beşiktaş: Serkan Toper
Büyükçekmece: Recep Erol
Esenler: Tevfik Göksu
Esenyurt: Hamit Öncü
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Mehmet Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Veli Arslan
Kartal: Hüseyin Karakaya
Kağıthane: Mevlüt Öztekin
Küçükçekmece: Aziz Yeniay
Maltepe: Kadem Ekşi
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Hüseyin Coşkun
Silivri: Volkan Yılmaz
Sultanbeyli: Ali Tombaş
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Tuzla: Şadi Yazıcı
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Gökhan Yüksel