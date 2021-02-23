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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK),Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK),Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde başlayan toplantı 18.05'de başladı.

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