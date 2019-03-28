AK Parti tarafından kurgulanan ve bir günlük gizli duyuru döneminin ardından www.geleceginisec.com adresinde yayına giren interaktif filmiyle seyirciye ulaşan kampanya yoğun ilgi gördü. Kampanya Netflix yapımı olan Mirror - Bandersnatch’e de atıfta bulunuyor.

"OY VERMEYE GİDECEK MİSİN, GİTMEYECEK MİSİN?"

İzleyicilerin hikâye içinde kendi tercihlerini yaparak farklı sonlar izleyebildiği "Geleceğini Seç" filmi, genç bir yazılımcı olan Mert'in projesini doğru ellere ulaştırma sürecini merkeze alıyor ve bir yandan da seyirciye ülkenin seçimler sonrasında yaşayabileceği senaryoları izletiyor.





1 MİLYON 100 BİN TEKİL İZLEYİCİ SAYISINA ULAŞTI

İçerdiği farklı finalleri ve detaylı kırılma noktaları ile tekrar tekrar izlenebilen "Geleceğini Seç" yayına girdiği ilk günün sonunda 1 milyon 100 bin tekil izleyici sayısına ulaştı.