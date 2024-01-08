Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı. AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı ise Rahmi Metin olarak duyuruldu. Peki, AK Parti Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, biyografisi ve siyasi kariyeri...

1993-2004 yılları arasında Rize'de özel bir dershanede Felsefe Grubu Öğretmenliği yapmış ve aynı zamanda ortağı olduğu dershanelerin Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

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2004 yılında mahalli seçimlerde Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi seçilmiş ve 2009 yılına kadar Meclis Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2009 mahalli seçimleriyle yeniden İl Genel Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı seçilen Metin bu görevini 2011 yılına kadar sürdürmüştür. 2011 yılından 2014 yılına kadar meclis üyeliği devam etmiş.

Rize Üniversite Mezunları derneğinde (Rüder) 3 dönem başkanlık etmiş. Rize İlinde Üniversite Geliştirme Derneğinde 2009-2014 yılları arasında başkanlık etmiştir.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme kurulu başkanı olarak görev alan Rahmi Metin, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Rize Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Rahmi Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.