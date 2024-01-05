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        Haberler Gündem Politika AK Parti ve BBP'den yerel seçimlerde işbirliği görüşmesi

        AK Parti ve BBP'den yerel seçimlerde işbirliği görüşmesi

        BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, AK Parti ile yerelde işbirliğine yönelik yapılan görüşmeye ilişkin, "Cumhur İttifakı'nın genel seçimdeki başarısının, yerel seçimlerde de devam ettirilmesi noktasında fikir birliğine varıldı." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:15 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:15
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        AK Parti ve BBP'den yerel seçimlerde işbirliği görüşmesi
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        BBP Genel Başkan Yardımcısı İspir, yaptığı açıklamada, BBP ve AK Parti'nin yerelde işbirliği heyetlerinin bugün bir araya geldiğini belirtti.

        Faydalı ve sağlıklı bir görüşme gerçekleştirildiği ve görüşmelere gelecek hafta başı devam edileceğini kaydeden İspir, "Cumhur İttifakı'nın 2023 genel seçimlerinde elde ettiği başarının, yerel seçimlerde de devam ettirilmesi gerektiği noktasında fikir birliğine varıldı." ifadesini kullandı.

        İspir, heyetlerin parti tabanlarının ve ittifakın hassasiyetini gözeterek bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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