AK Parti’de değişim süreci: MYK toplantısının gündemi ne olacak?

Kurban Bayramı tatili sonrası, AK Parti'de mesai yoğunlaşıyor. Hafta sonu belediye başkanlarıyla istişare kampına girecek olan AK Parti, pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacak.

NORMALLEŞME TARTIŞMALARI MASADA OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yapacağı toplantıda siyasetteki normalleşme tartışmaları ve yeni anayasa hazırlık süreci ele alınacak. Başta vergi reform paketi ve başıboş sokak hayvanları düzenlemesi olmak üzere önümüzdeki süreçte Meclis'te görüşülecek teklifler de masaya yatırılacak. Sonbaharda olağan kongre sürecini başlatmaya hazırlanan AK Parti'de bazı il ve ilçe başkanlarının değişimi kongre beklenmeden yapılacak.