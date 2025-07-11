Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Partili Acar: Cumhurbaşkanımızın tarihi bir değerlendirmesi olacak | Son dakika haberleri

        AK Partili Acar: Cumhurbaşkanımızın tarihi bir değerlendirmesi olacak

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yapacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Cumhurbaşkanımızın tarihi bir değerlendirmesi olacak"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yarın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli açıklamaları olacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

        REKLAM

        Acar, yaklaşık 20 gündür devam eden bir hazırlık sürecinde büyük emek verdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmanın da bazı izlerinin salona yansıtıldığını söyledi. Acar, "Bugünkü Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin tarif edildiği bir tema belirlendi. Milletten aldığı güçle küresel bir lider olduğunu artık tüm dünyanın akredite olarak kabul ettiği bu günlerde buna atıfta bulunan bir motto ile çıkış yaptık. Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik formu üzerinden 'AK Parti' demenin ne demek olduğunu anlattığımız bazı detaylar da söz konusu. Önümüzdeki ay itibarıyla AK Parti 24'üncü yaşını kutlayacak. Ve bir belgesel filmimiz olacak. Bu kampa özel ve bu temayla oluşturulmuş bir şarkımız olacak. Kurucular kurulu üyelerinden, yani partinin başlangıcından bugüne bu partiye gönül vermiş olan ve mücadele etmiş olan kişilerden aldığımız bu ilhamın bugün, yani son kongrede ilk kez göreve gelmiş olanlarla bir araya gelmesi, gelenek ve geleceği bir araya getiren bir yaklaşım olacak" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yarın önemli açıklamalarda bulunacağına dikkat çeken Acar, "Kamuoyunda tartışılan terörsüz Türkiye kapsamı üzerinden hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilendirmelerimizi parti sözcümüz aracılığıyla da zaten birkaç gündür yaptık. Yarın itibarıyla Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır. Dolayısıyla bunun ötesinde farklı yaklaşımlar ortaya konacaksa onu yarın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına bırakacağız, bekleyeceğiz" diye konuştu.

        'ORTAK AKLIN HER ZAMAN ÖNEMİ OLMUŞTUR'

        AK Parti Genel Sekreteri İnan ise "Bugün Kızılcahamam kampında son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Kamuoyuna paylaştığımız gibi yarın burada Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın tarihi bir açılış konuşmasıyla kampımızı 32'nci kez gerçekleştireceğiz. Kampımız MYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından milletvekillerimiz, öte yandan tüm kurul üyelerimiz, partimizin tohumlarını atan kurucular kurulumuz ve Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek. AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren girmiş olduğu her genel seçimden birinci parti olarak ayrıldıysa, hükümetlerini kurduysa başta demokrasimiz olmak üzere her alanda büyük icraata imza attıysa bunda Kızılcahamam kampımızın, yapmış olduğumuz istişarelerin, fikir çalışmalarının ve buradaki ortaya çıkan ortak aklın her zaman önemi olmuştur. Buradaki kampımız da milletimizin sorunlarını tartışacağımız, önümüzdeki yeni dönem yol haritasını paylaşacağımız ve liderimizin tüm kurul üyelerimize, milletvekillerimize açılış ve kapanış konuşmasında yeni dönemin yol haritasını hem Türkiye'yle hem de dünyayla paylaşacağı bir kamp olacak” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        Beyaz Saray Fed Başkanı Powell'ı hedef aldı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Kaçak iskelesi yıkıldı
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor