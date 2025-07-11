AK Partili Acar: Cumhurbaşkanımızın tarihi bir değerlendirmesi olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti 32'nci İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yarın 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli açıklamaları olacağını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 11-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 'İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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Acar, yaklaşık 20 gündür devam eden bir hazırlık sürecinde büyük emek verdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmanın da bazı izlerinin salona yansıtıldığını söyledi. Acar, "Bugünkü Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin tarif edildiği bir tema belirlendi. Milletten aldığı güçle küresel bir lider olduğunu artık tüm dünyanın akredite olarak kabul ettiği bu günlerde buna atıfta bulunan bir motto ile çıkış yaptık. Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik formu üzerinden 'AK Parti' demenin ne demek olduğunu anlattığımız bazı detaylar da söz konusu. Önümüzdeki ay itibarıyla AK Parti 24'üncü yaşını kutlayacak. Ve bir belgesel filmimiz olacak. Bu kampa özel ve bu temayla oluşturulmuş bir şarkımız olacak. Kurucular kurulu üyelerinden, yani partinin başlangıcından bugüne bu partiye gönül vermiş olan ve mücadele etmiş olan kişilerden aldığımız bu ilhamın bugün, yani son kongrede ilk kez göreve gelmiş olanlarla bir araya gelmesi, gelenek ve geleceği bir araya getiren bir yaklaşım olacak" dedi.