AK Partili Yazıcı'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü grup toplantısındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti'yi, milletin inşa ettiğini ve kurulduğundan itibaren milletin teveccühüne mazhar olduğunu vurgulayan Yazıcı, "AK Parti'miz, hizmet anlayışımızın ve milletimizle kucaklaşmamızın neticesinde 22 yıldır milletimizin hizmetindedir. Fiili durum bu iken CHP Genel Başkanının gerçeklerden kopuk, hezeyan içindeki mesnetsiz ve haksız beyanları kendisini komik duruma düşürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.