Haberler Gündem Akaryakıt fiyatları 4 Aralık 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi?

Akaryakıt fiyatlarına zam iddiası! İşte 4 Aralık güncel motorin ve benzin fiyatları... Akaryakıt fiyatlarına zam iddiasının ardından güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma motorin ve benzin fiyatlarına zam ve indirim haberlerine beraberinde getiriyor. OPEC+ toplantısı öncesi 84 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, toplantıda alınan kararlara rağmen 78,88 dolara kadar geriledi. İşte 4 Aralık 2023 LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum... Habertürk Giriş: 04.12.2023 - 01:09 Güncelleme: 04.12.2023 - 01:09 facebook

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Motorin ve benzin fiyatları döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Brent petroldaki dalgalı seyir akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getirdi. Üretim kısıntısı kararına rağmen kazançlarını silen brent petrol bugün de 78,88 dolar seviyesinde işlem görüyor. İşte 4 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

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OPEC KARARINA RAĞMEN BRENT PETROL GERİLEDİ! Enerji dönüşüm faaliyeti kapsamında elektrikli araç sayısında 2050'ye kadar artışın günlük 6 milyon varil petrol üretimini piyasadan sileceği, OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesinin grubun pazar payında azalmaya sebep olacağı bildirildi. 1 Aralık'ta 84 doları aşan brent petrol fiyatları 2 Aralık'ta 78,88 dolara kadar geriledi.