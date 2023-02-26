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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları benzin istasyonuna gitmeden önce araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petroldaki düşüşle birlikte benzin ve motorine peş peşe indirim yapıldı. Benzin fiyatlarına 46 kuruş ve motorin fiyatlarına ise 61 kuruş indirim geldi. İşte, 26 Şubat Pazar akaryakıt indirimi sonrası benzin fiyatları ve motorin fiyatlarında son durum...

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  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    Benzin fiyatları ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve zammı haberlerine neden oluyor. Yılbaşında 21.14 olan benzin fiyatları ve 23.50 TL olan motorin fiyatları Şubat ayında peş peşe değişti. 23 Şubat itibarıyla benzin fiyatına 46 kurul indirim yapılırken, 24 Şubat itibarıyla ise motorin fiyatlarına indirim uygulandı. İşte, 26 Şubat Pazar güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    BRENT PETROL DÜŞÜYOR

    21 Şubat Salı günü 84,30 dolara kadar yükselen brent petrol varil fiyatı, günü 84,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrol varil fiyatı, dün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 83,21 dolar oldu.
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    DÜŞÜŞTE DOLARIN DEĞER KAZANMASI ETKİLİ!

    Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşte, doların değer kazanması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler etkili oldu.
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

    23 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 48 kuruşluk indirim geldi.
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ!

    24 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 63 kuruş indirim geldi.
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 26 ŞUBAT 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,39 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,54 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.73 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,61 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,99 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,76 TL

    Motorin fiyatı: 20,95 TL

    LPG fiyatı: 11,99 TL
  • Akaryakıt fiyatlarına peş peşe 2. indirim geldi! 26 Şubat 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine ve motorine indirim, zam var mı?

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,69 TL

    Motorin fiyatı: 21,00 TL

    LPG fiyatı: 11,79 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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