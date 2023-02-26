Benzin fiyatları ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Brent petrol ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmeleri, akaryakıt indirimi ve zammı haberlerine neden oluyor. Yılbaşında 21.14 olan benzin fiyatları ve 23.50 TL olan motorin fiyatları Şubat ayında peş peşe değişti. 23 Şubat itibarıyla benzin fiyatına 46 kurul indirim yapılırken, 24 Şubat itibarıyla ise motorin fiyatlarına indirim uygulandı. İşte, 26 Şubat Pazar güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...