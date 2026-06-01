        Akaryakıta çifte indirim geliyor! 1 Haziran Pazartesi güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları

        İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarını merak eden sürücüler, haftanın son gününde istasyonlardaki güncel tabelaları yakından takip ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler, pompa fiyatlarına doğrudan yansırken, son gelişmelerle birlikte benzinde indirim beklentisi gündeme geldi. Peki, güncel verilere göre üç büyük şehirde benzin ve motorin fiyatları ne seviyede? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına dair son durum…

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 00:19 Güncelleme:
        Araç sahipleri, haftanın son gününde de akaryakıt istasyonlarındaki güncel fiyat tabelalarını yakından takip ediyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre 1 Haziran’ı 2 Haziran’a bağlayan geceden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme yapılması bekleniyor. Bu gelişme, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki pompa fiyatlarını da yeniden gündeme taşırken, “Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?” sorusu sürücüler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla büyükşehirlerde akaryakıt tabelalarındaki son durum…

        BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

        Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre 1 Haziran’ı 2 Haziran’a bağlayan geceden itibaren benzin ve motorinde fiyatların aşağı yönlü güncellenmesi öngörülüyor.

        Planlanan indirime göre benzinde yaklaşık 5,50 TL, motorinde ise 7,25 TL’lik bir düşüş hesaplanıyor. Ancak eşel mobil sistemi nedeniyle bu indirimin tamamı pompaya yansımayacak. Bu yüzden sürücüler tabelalarda benzinde yaklaşık 1,38 TL, motorinde ise 1,81 TL civarında bir indirim görebilecek.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası:

        Benzin: 64.32 TL

        Motorin: 67.05 TL

        LPG: 33.89 TL

        İstanbul Anadolu Yakası:

        Benzin: 64.18 TL

        Motorin: 66.91 TL

        LPG:33.29 TL

        Ankara:

        Benzin: 65.29 TL

        Motorin: 68.16 TL

        LPG: 33.87 TL

        İzmir:

        Benzin: 65.57 TL

        Motorin: 68.43 TL

        LPG: 33.69 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Pezeşkiyan istifa iddialarını yalanladı
        Denizli'deki kazada kahreden gerçek!
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        "Kıyamet kasası" olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
