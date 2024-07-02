Akbank'ı tercih eden her üç müşteriden ikisi dijitalden geliyor

2021 yılında başlayan uzaktan müşteri olma süreciyle birlikte müşteri sayısını artırmaya devam eden Akbank, 2024’ün ilk çeyreğinde 13,7 milyon müşteriye ulaştı.

Akbank'ın dijital dönüşümü tüm iş süreçlerinin merkezine alarak bütünsel bir yaklaşımla gerçekleştirdiğini ve dijital ürün geliştirme konusunda pek çok ilke imza atarak müşterilerin mobil bankacılık deneyimini zenginleştirmeye devam ettiklerini belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce "Akbank olarak akıllı, kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu dijital bankacılık çözümlerimizle müşterilerimize geleceğin bankacılık deneyimini bugünden yaşatmanın gururunu duyuyoruz. 2021 yılında başlayan uzaktan müşteri olma sürecimizle birlikte kullanıcılarımıza son derece yalın ve akıcı bir deneyim sunarak, müşterilerimizin diledikleri yerden, diledikleri zaman Akbanklı olmalarını sağlıyoruz. Rekabetten farklılaşan deneyimimiz ve yenilikçi kampanyalarımız sayesinde her üç yeni müşterimizin ikisi Akbank Mobil üzerinden müşterimiz oluyor" dedi.