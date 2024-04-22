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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Akbank müşterileri Samsung saatlerle temassız ödeme yapabilecek - Teknoloji Haberleri

        Akbank müşterileri Samsung saatlerle temassız ödeme yapabilecek

        Türkiye'de akıllı saat ile ödeme yöntemi sunan Akbank, müşterileri için temassız ödemede artık Samsung akıllı saatleriyle de ödeme imkanı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.04.2024 - 11:11
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        Temassız ödemede yeni dönem
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        Akbank'tan yapılan açıklamada müşterilerinin artık temassız ödemelerini Samsung akıllı saatlerinden hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yapabilecekleri belirtildi.

        Bankanın müşterilerinin, Samsung Galaxy Watch 4 ve üzeri model akıllı saatlerine yüklenen uygulama üzerinden temassız ödemenin yanı sıra, en yakın Akbank ATM ve şubeleri görüntülenebilecek ve güncel kurlar tek dokunuşla takip edilebilecekleri vurgulandı.

        "DİJİTAL TEKNOLOJİLERİ SUNUYORUZ"

        Temassız ödeme alanında yeni bir adımla müşterilerine en yeni teknolojileri sunmaya devam ettiklerini belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Akbank olarak, dijital teknolojileri bankacılık uygulamalarıyla bir araya getirerek giyilebilir teknolojiler ve mobilite gibi farklı alanlarda pek çok ilki müşterilerimizle buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de akıllı saat ile ödeme devrini başlatan ilk banka olmanın gururunu yaşamıştık. Bu yıl da Akbank’ın inovatif yaklaşımını Samsung’un teknoloji alanındaki gücüyle bir araya getirerek, dijital bankacılık teknolojilerini günlük yaşama entegre etmeye ve hayatın içinde çözümler sunmaya devam ediyoruz. İnovasyonlar ve yeni iş birlikleriyle müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştıran, hız ve verimlilik sağlayan pratik çözümlerimizi sunmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

        Akbank’ın tasarladığı uygulamada kullanıcılar akıllı saatleri üzerinden üç fonksiyonlu bir menüye erişiyor: Temassız Ödeme, En Yakın Akbank ve Döviz Kurları. Böylece Samsung kullanıcısı Akbanklılar, akıllı saatlerini POS cihazına yaklaştırarak temassız ödeme yapabiliyor.

        Bu yeni uygulamadan yararlanmak için Samsung akıllı saatlerin Android bir telefonla eşleştirilmesi ve akıllı saatte yer alan kurulum adımları takip edilerek Akbank kart bilgilerinin saate aktarılması gerekiyor. Bu işlemin ardından, akıllı saatle güvenle ödeme yapmak için işlem sırasında saatin uyku modundan çıkarılması yeterli oluyor. Akbank temassız ödeme hizmeti Samsung Galaxy Watch 4 ve üzeri modellerde kullanılabiliyor.

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