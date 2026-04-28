        Akbank'tan 19.1 milyar TL net kâr

        Akbank, ilke çeyrekte 7 milyar 712 milyon lira vergi gideri sonrası 19 milyar 143 milyon lira konsolide net kâr elde etti

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 22:00
        Akbank’ın 2026 yılı birinci çeyrek finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Artan jeopolitik gerilimler ve belirsizlikler, ilk çeyrekte küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, Türkiye’deki normalleşme sürecinin ivmesini de sınırladı. Buna karşın, ekonomi yönetimimizin proaktif ve koordineli politika önlemleri, yurt içi finansal piyasaların tepkilerini önemli ölçüde dengede tutmayı başardı. Emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyon, dış finansman ihtiyacı ve bütçe üzerinde potansiyel etkileri söz konusu olmakla birlikte, jeopolitik gelişmelerin yönü, bu etkilerin büyüklüğünde belirleyici olacaktır. Akbank, her zaman olduğu gibi, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu dönemde de Türk ekonomisini desteklemeyi sürdürecektir.”

        “İLK ÇEYREKTE 2 TRİLYON 601 MİLYAR TL KREDİ DESTEĞİ SAĞLADIK"

        Gür, açıklamalarına şöyle devam etti, “2026 yılının ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 2 trilyon 24 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 2 trilyon 601 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 318 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 3 trilyon 644 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 16,1 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2026 yılının ilk çeyreğinde 7 milyar 712 milyon TL vergi gideri sonrası 19 milyar 143 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

