        BIST 100 14.191,02 %0,07
        DOLAR 43,7403 %0,14
        EURO 51,8746 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.993,15 %1,36
        FAİZ 35,78 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,11 %4,81
        BITCOIN 66.822,00 %1,58
        GBP/TRY 59,5735 %0,01
        EUR/USD 1,1860 %-0,09
        BRENT 67,79 %0,40
        ÇEYREK ALTIN 11.433,89 %1,36
        Akbank'tan tahvil ihracı

        Akbank, 600 milyon ABD Doları tutarında Basel-III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu İlave Ana Sermaye Tahvil (AT-1) ihracını gerçekleştirdi

        Giriş: 13.02.2026 - 13:21 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:21
        Akbank'tan tahvil ihracı
        Akbank, 600 milyon ABD Doları tutarında Basel-III uyumlu vadesiz ve 5,5 yıl sonra erken itfa opsiyonlu İlave Ana Sermaye Tahvil (AT-1) ihracını gerçekleştirdi.

        Kupon oranı yüzde 7,95 olarak belirlenen işlem, kupon oranı yüzde 8 seviyesinin altına inen ilk Türk bankası AT-1 ihracı oldu. Akbank'ın Türkiye'de bir ilk özelliğini taşıyan 2024 tarihli ilk AT-1 ihracının ardından gelen bu ihraca yurt dışından yaklaşık 3.1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Fiyat revizyonları sonrasında 2.6 milyar ABD doları olan talep ile işlemde sonuç olarak 97 yurt dışı yerleşik yatırımcı yer aldı. Bu yatırımcıların yüzde 30.3'ü Birleşik Krallık, yüzde 29.1'i Amerika Birleşik Devletleri, yüzde 21.4'ü Avrupa, yüzde 14.3'ü Orta Doğu, yüzde 5'i ise Asya yerleşik.

        Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür "Başarılı eurobond ihracımızla Akbank'ın uluslararası piyasalardaki güçlü itibarının altını bir kez daha çizmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Akbank'ın güçlü sermayesi, sağlam bilançosu ve büyüme potansiyeli sayesinde ihracımızda uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları da içeren 97 yatırımcı görev aldı. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3.1 milyar ABD doları üzerinde tavan talep geldi. Bu ihraçla zaten güçlü olan sermaye yeterliliğimizi daha da pekiştirirken, Türk ekonomisine sağladığımız desteği artırmaya devam edeceğiz. İhracımıza gelen yüksek talep yatırımcıların Türk ekonomisine ve bankacılık sektörüne ilgisini ortaya koyuyor" dedi.

