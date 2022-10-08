AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi sayesinde tuşlama yapmadan, yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile söyleyerek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha birçok işleminizi sesli yanıt sisteminde tamamlayabilirsiniz.

Aynı numara ile Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.