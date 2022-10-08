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Akbank uygulaması çöktü mü? Akbank müşteri hizmetleri çağrı merkezine nasıl bağlanılır?

Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinde sorun yaşanıyor. Pek çok müşteri sosyal medya hesapları üzerinden mağduriyetlerini dile getirirken Akbank müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyorlar. Yaşanan sorunun ardından ise "Akbank uygulaması çöktü mü, ne zaman düzelir?" soruları gündeme geldi. Kurum, Akbank mobil uygulaması ve internet bankacılığı sorununa ilişkin açıklama yaptı. İşte konuya ilişkin detaylar...

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  • Akbank uygulaması çöktü mü, mobil ve internet bankacılığı sorunu ne zaman düzelir? Akbank müşteri hizmetleri çağrı merkezine nasıl bağlanılır?

    Türkiye'nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan Akbank'ta müşteriler sabah saatlerinden bu yana mobil uygulamalarında ve internet bankacılığında sorun yaşıyorlar. Komuyla ilgili destek almak için bankayla iletişime geçmek isteyenler müşteri hizmetlerine bağlanmaya çalışıyorlar. Ancak müşteriler çağrı merkezinde de sorun yaşadıklarını dile getiriyorlar. Peki, Akbank çöktü mü, ne zaman düzelecek? İşte konuya dair ayrıntılar...

    AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? 

    Akbank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar 8 Ekim Cumartesi günü hatayla karşılaştılar. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sorun, kullanıcıları endişelendirdi. Konuya ilişkin Akbank'tan açıklama gelip gelmedği araştırılıyor. 
  • Akbank uygulaması çöktü mü, mobil ve internet bankacılığı sorunu ne zaman düzelir? Akbank müşteri hizmetleri çağrı merkezine nasıl bağlanılır?

    AKBANK MOBİL UYGULAMASI VE İNTERNET BANKACILIĞI SORUNUNA KURUMDAN YANIT!

    Kurum sosyal medyada mağduriyetlerini dile getiren müşterilerinie "Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz." yanıtını verdi. 
  • Akbank uygulaması çöktü mü, mobil ve internet bankacılığı sorunu ne zaman düzelir? Akbank müşteri hizmetleri çağrı merkezine nasıl bağlanılır?

    AKBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ

    444 25 25 - 0850 222 25 25'i aradığınızda Sesle Yönlendirme Teknolojisi sayesinde tuşlama yapmadan, yapmak istediğiniz işlemi birkaç kelime ile söyleyerek Hesap Bakiyesini Öğrenme, Kredi Kartı Borç Bilgileri, Virman ve daha birçok işleminizi sesli yanıt sisteminde tamamlayabilirsiniz.

    Aynı numara ile Müşteri İletişim Merkezi'nden müşteri numaranız, kullanıcı kodunuz ve Akbank İnternet / Mobil şifreniz ile hizmet alabilir, Kurumsal Müşteri İletişim Merkezi ile şubeye gitmeden bankacılık işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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