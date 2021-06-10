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Akbank Yatırım Hizmetleri 1 milyon üyeye ulaştı

Akbank Yatırım Hizmetleri, 1 milyon yatırımcı ve 140 milyar TL mevduat dışı yatırım bakiyesine ulaştı. Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, ‘Mobil teknoloji ile yatırım’, ‘en fazla yatırım çeşitliliği’ ve ‘yatırım uzmanlığının teknoloji ile ulaştırılması’ konularında pazarda lider konumda olan Akbank Yatırım Hizmetleri’nin, bu başarısının altında ise son üç yılda yaptığı yenilikler ve farklı çalışma modelleri yattığını söyledi.  

Akbank Yatırım Hizmetleri 1 milyon üyeye ulaştı

Akbank’ın, yatırım ve varlık yönetiminde ilk tercih edilen uzman banka olmak hedefiyle oluşturduğu Akbank Yatırım Hizmetleri, teknoloji, sağlık, enerji ve turizm gibi alanlara yatırım yapan gelecek temalı yatırım fonlarından yurtiçi ve yurtdışı borsalar için mobil işlem uygulamalarına, altın, gümüş, petrol gibi kıymet yatırımlarından varant ve viop gibi türev ürünlere, çok geniş bir yatırım yelpazesini müşterilerine sunuyor. Üstelik mobil teknoloji sayesinde bu hizmetleri 1,000 TL seviyelerinden başlayan her türlü varlık seviyesine kolayca ulaştırırken, aynı zamanda yatırımcıları Akbank, Akportföy ve Akyatırım’ın finansal piyasalardaki uzmanlığı ile donatıyor.

KATLANARAK BÜYÜDÜ

Akbank’ın, Akbank Yatırım Hizmetleri ile en çeşitli yatırımları bile herkes için kolaylaştırmayı hedeflediğini belirten Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, şu açıklamada bulundu: 2020 ve 2021 yıllarında yatırım pazarı katlanarak büyüdü. Hisse senedi yatırımcı sayısı 1.2 milyondan 2.5 milyona, nitelikli yatırım fonu yatırımcı sayısı 600 binlerden 1 milyona çıktı. Yeni yatırımcıların büyük çoğunluğu da 39 ve altı yaşlarındaki gençler. Bu yatırımcılar yeni teknolojiye, global hisse senetlerine, enerji ve sağlık gibi sürdürülebilir yatırımlara daha fazla yatırım yapmak istiyor. Bunların hepsini de bankalarının mobil uygulamalarından kolayca yapmayı bekliyor. Akbank Yatırım Hizmetleri olarak bizim de amacımız bu ihtiyaca en iyi cevap veren banka olmak. Akbank, Ak Yatırım, Ak Portföy uzmanlıklarını tek çatı altında toplayarak her varlık seviyesinde yatırımcıya tek noktadan hizmet modelini sunan ve tüm yatırım teknolojisini tek noktada birleştiren ilk bankayız. Geniş yatırım ürünü yelpazemizi, Akbank Mobil sayesinde en yeni, en hızlı, en kolay yatırım tecrübesi ile müşterilere açıp yatırımlarını istedikleri kanallarda hızlı ve güvenli şekilde takip edebilme imkanı sunarak alanımızda öne çıkıyoruz.”

2.4 MİLYAR LİRA YATIRIM BÜYÜKLÜĞÜ

Gelecek temalı yatırımlarla da pazarda liderlik iddiasında olan Akbank Yatırım Hizmetleri’nin bu alanda sunduğu teknoloji, sağlık, enerji fonlarının toplam yatırımcı sayısı ise 2021 yılı içinde rekor kırarak 52 bin yatırımcıya ve 2,4 milyar TL yatırım büyüklüğüne ulaştı. Akbank bu fonlar arasında özellikle sürdürülebilir yatırımlar kategorisine giren sağlık ve enerji fonları gibi fonlarda büyümenin hızla artacağını öngörerek bu alanda 2030 yılına kadar 15 milyar TLlik yatırım büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı.

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