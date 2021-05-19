Sosyal medya nefesini tuttu! Gerçek mi efsane mi? 0:00 / 0:00

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Sosyal medyada, akciğerin ne kadar güçlü olduğunu gösterdiği iddia edilen akciğer testine ilgi büyük. Teste göre, kırmızı top döndüğü sürece nefesinizi tutmanız gerekiyor. Bu şekilde kırmızı top ne kadar fazla tur atarsa akciğerlerin de o kadar güçlü olduğu savunuluyor. Test aralığı 0 ile 10'dan oluşuyor ve 2 - Normal, 5 - Güçlü, 10 - Süper olarak yorumlanıyor.

Geçtiğimiz yıl da sosyal medyada, koronavirüse karşı ciğerlerin dayanıklılığını ölçtüğü iddia edilen benzer bir test binlerce kişi tarafından yapılmıştı.

Teste göre, videoda yer alan kırmızı A noktasından B'ye gidinceye kadar nefesinizi tutabiliyorsanız koronavirüse karşı dirençlisiniz. Basit Covid-19 testi olarak sosyal medyada yayılan videonun gerçekliği ise bulunmuyor. Uzmanlara göre, bu test koronavirüse karşı ciğerlerin dayanıklılığını ölçmüyor. Ayrıca akciğerlerin koronavirüse karşı dirençli olup olmadığını bu şekilde anlamak mümkün değil.