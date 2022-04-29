AA

Artos Dağı, Van Gölü'nün maviliği ve yemyeşil doğasıyla yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünen Akdamar Adası, Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

AA'nın haberine göre Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen festival, Gevaş ilçesinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Ardından Türk bayraklarıyla süslenen tekne ve feribotlarla adaya taşınan ziyaretçiler, Artos Dağı eteklerinden havalanarak adanın karşısındaki göl kıyısına iniş yapan yamaç paraşütü tutkunlarının gösterilerini izledi.

Folklor ekibinin de gösteri yaptığı adada, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler, fotoğraf çekimi için adaya gelen gelin ve damatla halay çekti.

Renkli görüntülerin yaşandığı programda şiirler okundu, yerel sanatçılar Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirdi.

Adaya gelen binlerce kişi, yeşille mavinin buluştuğu, rengarenk çiçeklerin açtığı noktada fotoğraf çektirdi, türküler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

"SEVGİNİN DÜNYADAKİ BÜTÜN SİLAHLARDAN GÜÇLÜ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Vali Bilmez, gazetecilere, ilkini düzenledikleri festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Etkinliğe binlerce kişinin katıldığını belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Burada halaylar çekebileceğimiz, dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirebileceğimiz doğamıza sahip çıkabileceğimiz, el ele verebileceğimiz bir festivalimiz daha oldu. Dünyanın dört bir yanından insanları bu mevsimde Van'a davet ediyoruz. Buranın her mevsimi ayrı güzel ama baharı başka güzel. Doğamızı kirletmeyelim, sahip çıkalım. Hepimiz doğaya ve tarih, kültürümüze karşı duyarlı olalım. Van'dan bütün dünyaya sevgiyi egemen kılmak için çaba içinde olacağız. Sevginin dünyadaki bütün silahlardan daha güçlü olduğuna inanıyoruz. Onun için inadına, barış, kardeşlik ve beraberlik diyoruz."

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Akdamar Adası'nın Van'ın Van Gölü'nün sembolü olduğunu ifade ederek, "Özellikle nisan ve mayıs aylarında buradaki badem ağaçları çiçek açtığında görsel bir şölen oluşuyor. Hem mavi, hem de yeşil bir arada. Biz de öğrencilerimizle geldik. Birçok öğrencimiz adayı en güzel mevsiminde görme fırsatı buldu" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu da "Bu yıl festivalimizin ilkini gerçekleştirdik. Her yıl yaparak bunu sürekli hale getireceğiz. Etkinliklerle kentin turizmine önemli katkı sağlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivale, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Büyükşehir Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Van TSO Başkanı Necdet Takva, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Başkanı Cevdet Özgökçe ve çok sayıda vatandaş katıldı.