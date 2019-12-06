Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Akdeniz açıklarında 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise Akdeniz depreminin büyüklüğünü 2.3 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 6 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 6 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.06 09:24:11 40.0185 28.3787 5.1 -.- 0.9 -.- YALINTAS-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2019.12.06 08:56:33 37.5883 26.9410 19.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.06 08:31:48 36.0378 27.0838 7.5 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.06 07:38:01 39.1743 28.2457 11.7 -.- 1.7 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.06 06:54:33 41.1415 34.2345 1.4 -.- 2.3 -.- BADEMCE-KARGI (CORUM) İlksel 2019.12.06 06:33:26 39.1882 28.1885 13.9 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.12.06 06:01:19 40.8142 42.4473 5.0 -.- 3.3 3.3 DOLUNAY-SENKAYA (ERZURUM) İlksel 2019.12.06 05:40:47 39.4912 25.9375 8.1 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.06 04:50:14 39.9022 36.0550 7.5 -.- 2.1 -.- AKKOCA-YILDIZELI (SIVAS) İlksel 2019.12.06 03:13:50 38.5193 26.6688 14.6 -.- 2.0 -.- MORDOGAN-KARABURUN (IZMIR) İlksel 2019.12.06 02:36:55 35.4385 26.2090 6.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.06 02:27:37 35.4433 26.2223 12.5 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.06 02:08:35 37.8422 29.6498 11.6 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.06 02:00:34 37.8392 29.6558 16.2 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.06 01:12:58 37.8235 29.7392 8.7 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.05 23:20:44 40.7245 36.4590 19.9 -.- 2.2 -.- HACIPAZAR-ERBAA (TOKAT) İlksel 2019.12.05 23:19:20 37.8068 29.7067 3.7 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.05 21:25:28 37.8052 29.7043 12.7 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel