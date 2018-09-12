SON DAKİKA HABERİ! Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafınan yapılan son dakika açıklamasına göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 13.8 kilometre altında meydana gelen deprem, Antalya'da da hissedildi. Saat 09.21'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde az önce bir deprem daha meydana geldi.

Derinlik: 8.7 km

ANTALYA'DA DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU

Antalya'da 5.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem vatandaşlarda kısa süreli panik yaşattı. İşte Antalyalıların sosyal medyadan deprem ile ilgili yaptığı paylaşımlar;

— Pelin ÖZ (@pelinica) September 12, 2018

— Adem ARSLAN ( Bjk ) (@ademarslan1903) September 12, 2018

— Büyük Fatih (@fatih_m55) September 12, 2018

— Hüseyin Efe Meriç (@hsynefemrc35) September 12, 2018

— Ayhan Furkan Köse (@f_rkan761) September 12, 2018

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