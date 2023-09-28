Hatay'da korkutan deprem! İşte 28 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son depremler listesi her gün AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanıyor. 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 18.50'de Adana'nın Kozan ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 28 Eylül Perşembe gününün ilk saatlerinde Akdeniz'de ve Hatay'da peş peşe depremler meydana geldi. İşte 28 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Son dakika deprem haberleri, aktif fay hattı üzerinde yer alan iller tarafından yakından takip ediliyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler listesi Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 28 Eylül Perşembe günü Akdeniz'de ve Hatay'da peş peşe deprem oldu. İşte 28 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
HATAY'DA DEPREM
28 Eylül Perşembe günü saat 08:01'de Hatay Hassa'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!
Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 28 Eylül Perşembe günü saat 02:56'da Akdeniz Girit Adası'nda 3.0 ve saat 04:46'da Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.