Akdeniz'in "akciğerleri" koruyacak proje hayata geçirildi
Akdeniz'in akciğerleri, "Lara Kıyılarında Deniz Eriştesi Çayırlarının İzlenmesi, Haritalanması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" ile korum altına alınıyor
Ekosistemi Koruma Derneği (EKOS), Linda & Dauglas ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) iş birliğiyle "Lara Kıyılarında Deniz Eriştesi Çayırlarının İzlenmesi, Haritalanması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" hayata geçirildi.
Akdenize özgü bir tür olan ve bölgenin akciğerleri olarak adlandırılan deniz eriştesi (posidonia oceanica) çayırları, yüksek karbon depolama kapasitesi ve sunduğu yaşam alanlarıyla deniz ekosisteminin en kritik bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Proje ile bu çayırların mevcut durumunun bilimsel yöntemlerle izlenmesi ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Proje kapsamında yürütülecek saha çalışmaları ve dalışlarla, Antalya'nın Lara ilçesi kıyılarındaki deniz çayırlarının envanteri 6 ay boyunca takip edilecek.
Çalışmaların sualtı görüntüleme süreçlerini Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ile sualtı fotoğrafçıları Mehtap Akbaş Çiftci ve Taner Şahakalkan yürüttü.