        Haberler Gündem Çevre Akdeniz'in "akciğerleri"ne koruma | Son dakika haberleri

        Akdeniz'in "akciğerleri" koruyacak proje hayata geçirildi

        Akdeniz'in akciğerleri, "Lara Kıyılarında Deniz Eriştesi Çayırlarının İzlenmesi, Haritalanması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" ile korum altına alınıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Ekosistemi Koruma Derneği (EKOS), Linda & Dauglas ve Lara Turizm Yatırımcıları Birliği (LATUYAB) iş birliğiyle "Lara Kıyılarında Deniz Eriştesi Çayırlarının İzlenmesi, Haritalanması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" hayata geçirildi.

        Akdenize özgü bir tür olan ve bölgenin akciğerleri olarak adlandırılan deniz eriştesi (posidonia oceanica) çayırları, yüksek karbon depolama kapasitesi ve sunduğu yaşam alanlarıyla deniz ekosisteminin en kritik bileşenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        Proje ile bu çayırların mevcut durumunun bilimsel yöntemlerle izlenmesi ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Proje kapsamında yürütülecek saha çalışmaları ve dalışlarla, Antalya'nın Lara ilçesi kıyılarındaki deniz çayırlarının envanteri 6 ay boyunca takip edilecek.

        Çalışmaların sualtı görüntüleme süreçlerini Sualtı Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan ile sualtı fotoğrafçıları Mehtap Akbaş Çiftci ve Taner Şahakalkan yürüttü.

