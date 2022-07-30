Akdeniz sahili değil... "Burası Konya'nın denizi"

Burayı sosyal medyada gördüm ilk başta, daha sonra arkadaş tavsiyesi üzerine geldim. Burası Konya'nın denizi diyebilirim. Daha önce Konya'da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Öğrendikten sonra da ön yargılı bir şekilde buraya geldim ama geldiğime gayet memnunum" diye konuştu.