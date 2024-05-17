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        Haberler Gündem Güvenlik Akhisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

        Akhisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı

        Manisa Akhisar'da FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 02:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 02:14
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        Akhisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü tutuklandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü M.C. (34), jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

        Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimlik kontrolü yaptığı esnada M.C. isimli şüpheliyi durdurdu.

        DHA'nın haberine göre; kimlik kontrolü yapılan M.C.'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü M.C. gözaltına alındı.

        M.C, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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