Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor'un konuğu Antalyaspor'du.

Akdeniz ekibi, düşme hattındaki rakibi karşısında maça hızlı başlarken 7. dakikada Mevlüt Erdinç takımını öne geçirdi: 0-1. Tecrübeli forvet, 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının devre arasına iki farkla girmesini sağladı: 0-2.

Ev sahibi, 58. dakikada Helder Barbosa'nın golüyle umutlansa da kalan sürede başka gol olmadı. 2-1 kazanan Antalyaspor, puanını 41'e yükseltip 5. sıraya yükseldi. 24 puanda kalan Akigolar ise ligin dibine demir attı.