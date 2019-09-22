Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Erkan Özdamar, Sezgin Çınar, Baran Eraslan
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Taha Yalçıner (Dk. 60 Rotman),Musa Nizam, Alperen Babacan, Aykut Çeviker, Burhan Eşer (Dk. 85 Ali Kaan Güneren),Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 74 Bjarnason),Cikalleshi
Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker, Yasin Güreler, Alican Özfesli, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 81 Quali),Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Rayane (Dk. 58 Barbosa),Mirkan Aydın (Dk. 75 Bokila)
Goller: Dk. 16 ve 45+1 Burhan Eşer, Dk. 90+3 Cikalleshi (Akhisarspor),Dk. 26 Alican Özfesli (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Taha Yalçıner, Dk. 54 Vrsajevic, Dk. 66 Aykut Çeviker, Dk. 69 Musa Nizam, Dk. 90 Muhammet Reis, Dk. 90+3 Cikalleshi (Akhisarspor),Dk. 45+2 Rayane, Dk. 59 Barbosa, Dk. 75 Selim Ilgaz (Hatayspor)
Bu arada, Akhisarspor'da yardımcı antrenör Akın Sinan Dağdelen, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
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