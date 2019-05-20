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Akhisarspor TFF Süper Kupa maçına çıkacak

AA

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olan Akhisarspor, sarı-kırmızılı ekibin ligde şampiyonluğa ulaşmasının ardından Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı

Akhisarspor

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor, Galatasaray'la TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'e veda eden Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kaptırdığı Galatasaray'ın ligi şampiyon tamamlamasıyla TFF Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Sezon başında Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanan yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki sezonun başında yine Galatasaray'a rakip oldu.

Lige veda maçlarında dün konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Akhisarspor, puanını 26'ya çıkardı.

İç saha maçlarını tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, kendi evinde topladığı 18 puanla ligde en başarısız iç saha performansına sahip takım oldu.

Akhisarspor, Süper Lig'deki 7. sezonunda kendi evinde en az puan topladığı sezonu geride bıraktı. Ege temsilcisi Süper Lig'e ilk çıktığı ve maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamak zorunda kaldığı 2012-2013'te 17 maçta 20 puan toplamıştı.

Akhisarspor'un 2012-2013'ten bu yana ligdeki iç saha performansı şöyle:

SezonOGBMAYP
2012-201317557162120
2013-201417944302131
2014-201517584232023
2015-201617764181627
2016-201717926291829
2017-201817746202425
2018-201917467212618
TOPLAM119463538157146173

 

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