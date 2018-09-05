Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanya'dan Sevilla, Belçika'dan Standard Liege ve Rusya'dan Krasnodar ile mücadele edecek yeşil-siyahlılar, UEFA'ya 22 kişilik kadroyu bildirdi.
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Daniel Larsson, Jeremy Bokila ve kaleci Bora Körk yer almadı.
Akhisarspor'un grup maçlarında oynatabileceği futbolcuların listesi şöyle:
Kaleci: Milan Lukac, Halil Yeral, Fatih Öztürk
Defans: Avdija Vrsajevic, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Dany Nounkeu, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş
Orta saha: Bilal Kısa, Aykut Çeviker, Helder Barbosa, Eray Ataseven, Güray Vural, Onur Ayık, Onurcan Güler, Abdou Sissoko, Josue Pesqueira, Elvis Manu, Adrien Regattin, Serginho
Forvet: Yevgen Seleznov
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'te Krasnodar ile Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynayacak. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ