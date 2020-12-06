Akif'in çekimleri başladı

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Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklâl Marşı'nın yazılış serüveni 'Akif' adıyla beyazperdeye aktarılıyor. İzleyiciye İstiklâl Marşı'nın yazılma sürecinden ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunacak olan filmin setinin özel misafirleri vardı.

'Akif'in içerik danışmanları Prof. Dr. Yasin Aktay, Sebilürreşad Derneği Genel Başkanı ve Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, derneğin başkan yardımcısı Fahrettin Ergün ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdür Serdar Can'ın set ziyareti sırasında

Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl'e çeşitli hediyeler verildi. Bingöl'e Sebilürreşad Dergisi'nin 'Akif' özel sayısı, 'Safahat' eseri ve Prof. Dr. Yasin Aktay'ın 'Önce Söz Vardı' adlı kitabı hediye edildi.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'un planlanan set ziyareti ise pandemi nedeniyle gerçekleşmedi. Argon, sete görüntülü olarak bağlanarak filmde dedesini canlandıran Yavuz Bingöl'le sohbet etti. Çevrim içi görüşme sırasında duygusal anlar yaşandı.