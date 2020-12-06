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Akif'in çekimleri başladı

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazma sürecini hikâye edinen 'Akif' adlı sinema filminin çekimlerine başlandı. Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, filmde dedesini canlandıran Yavuz Bingöl ile çevrim işi görüşürken duygusal anlar yaşadı

Akif'in çekimleri başladı
HABERTURK.COM

Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklâl Marşı'nın yazılış serüveni 'Akif' adıyla beyazperdeye aktarılıyor. İzleyiciye İstiklâl Marşı'nın yazılma sürecinden ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunacak olan filmin setinin özel misafirleri vardı.

'Akif'in içerik danışmanları Prof. Dr. Yasin Aktay, Sebilürreşad Derneği Genel Başkanı ve Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, derneğin başkan yardımcısı Fahrettin Ergün ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdür Serdar Can'ın set ziyareti sırasında
Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl'e çeşitli hediyeler verildi. Bingöl'e Sebilürreşad Dergisi'nin 'Akif' özel sayısı, 'Safahat' eseri ve Prof. Dr. Yasin Aktay'ın 'Önce Söz Vardı' adlı kitabı hediye edildi.

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon'un planlanan set ziyareti ise pandemi nedeniyle gerçekleşmedi. Argon, sete görüntülü olarak bağlanarak filmde dedesini canlandıran Yavuz Bingöl'le sohbet etti. Çevrim içi görüşme sırasında duygusal anlar yaşandı.

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