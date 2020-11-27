"Gasp edildim" dedi! Gerçek akılalmaz! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da, dün saat 15.00 sıralarında Mustafa Ertuğrul Caddesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden geçen vatandaşlar yolun ortasında park halindeki bir aracın yanında yerde yatan Simge D.’yi (31) görünce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, Simge D.’nin ifadesini aldı.

"SİLAHLI, MASKELİ 2 KİŞİ BENİ SOYDU"

İHA'da yer alan habere göre sinir krizi geçiren ve sürekli ağlayan genç kadın, bankadan para çektikten sonra otomobiliyle Mustafa Ertuğrul Caddesi’nden Çamyuva’ya giderken silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından aracının durdurulduğunu, başına silah dayayan şüphelilerin çantasındaki 200 bin TL ve 400 bin TL değerindeki altınlarını alarak, ormanlık alana kaçtıklarını iddia etti.

POLİS SOYGUNCULARI ARAMAYA BAŞLADI

Polis, ormanlık alanda soyguncuları ararken, genç kadın ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SOYGUN SENARYOSUNU İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri aramalara devam ederken, bir ekip de güvenlik kameralarını inceledi. Polis, soyulduğunu iddia eden kadının bankadan para çekmediğini tespit etti. Bunun üzerine sorgulanan Simge D., gasp olayının kendisinin hayal ürünü olduğunu, iddiaya göre önce dolandırıldığını, daha sonra da bahis sitelerinde 150 bin TL kaybettiğini ve durumu ailesine açıklayamadığı için soygun senaryosu uydurduğunu itiraf etti.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Polis aramalara son verirken, genç kadın hakkında ‘suç uydurmak’ iddiasıyla fezleke hazırlandığı öğrenildi. Simge D., polis merkezinde ifade verirken, kızlarının soyulduğu haberini alan baba Hüseyin D. ve anne Meryem D., kapıda gelişmeleri bekledi.