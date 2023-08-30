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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elazığ'da akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!

        Akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, köy yoluna dönerken, arkadan gelen otomobilin çarptığı motosikletli Ramazan Aydın, savrulup karşı şeritten gelen otomobilin altında kalıp, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:21 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:25
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        Akılalmaz kaza! Savrulup karşı yönden gelen aracın altında kaldı!
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        Elazığ'da kaza, dün gece, Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köy yolu ayrımında meydana geldi. Bingöl'den Elazığ yönüne giden A.Ö. yönetimindeki otomobil, köy yoluna dönmek isteyen Ramazan Aydın'ın kullandığı motosiklete çarptı.

        KARŞI YÖNE SAVRULDU

        Hayatını kaybeden Ramazan Aydın.
        Hayatını kaybeden Ramazan Aydın.

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Aydın, karşı yönden gelen O.K. yönetimindeki otomobilin altında kaldı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Aydın´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        SÜRÜCÜLERİN İFADESİ ALINDI

        Ramazan Aydın'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola getirildi.

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