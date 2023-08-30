Elazığ'da kaza, dün gece, Karakoçan ilçesi Bulgurcuk köy yolu ayrımında meydana geldi. Bingöl'den Elazığ yönüne giden A.Ö. yönetimindeki otomobil, köy yoluna dönmek isteyen Ramazan Aydın'ın kullandığı motosiklete çarptı.

KARŞI YÖNE SAVRULDU

Hayatını kaybeden Ramazan Aydın.

DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Aydın, karşı yönden gelen O.K. yönetimindeki otomobilin altında kaldı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Aydın´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SÜRÜCÜLERİN İFADESİ ALINDI

Ramazan Aydın'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola getirildi.