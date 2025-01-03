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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Akıllı telefon satışında yeni dönem - Teknoloji Haberleri

        Akıllı telefon satışında yeni dönem

        Vodafone FLEX'te, akıllı telefon alışverişlerinde 12 aylık vade limitinde yapılan güncellemeler doğrultusunda yeni bir dönem başladığı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı'nın akıllı telefon alımlarında üst limiti 12 bin TL'den 20 bin TL'ye yükselttiği karar kapsamında, birçok markadan 5.5G destekli modellerin de bulunduğu akıllı telefonlar, kredi kartsız 12 ayda ödeme kolaylığıyla sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:20
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        Akıllı telefon satışında yeni dönem
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        Vodafone, akıllı telefon alışverişlerinde 12 aylık vade limitinde yapılan güncellemelerin ardından, Vodafone FLEX çatısı altında yeni bir kampanya düzenliyor. Toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX’te, Samsung, Vivo, Xiaomi, Oppo, Realme, Tecno gibi markaların 10’u aşkın akıllı telefon modeli daha 12 ayda ödeme kolaylığıyla sunulacak. Seçilen ürünler Vodafone mağazaları, Vodafone Yanımda uygulaması veya uygulamada yer alan akıllı asistan TOBi üzerinden satın alınabiliyor.

        5.5 G'YE HAZIRLIK DÖNEMİ

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Yapılan son güncellemeyle, akıllı telefon alışverişlerinde 12 aylık vade limiti 12 bin TL’den 20 bin TL’ye yükseldi. Başka bir deyişle, fiyatı 20 bin TL’nin altında olan akıllı telefonlarda vade sınırı 3 aydan 12 aya çıkarıldı. 12 aylık vade limitinin yükseltilmesini, ülkemizin 5.5G’ye hazırlık dönemindeki teknolojik dönüşümü ve 5.5G’nin geniş kitleler tarafından kullanılabilmesi için önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz. Ülkemizde 5.5G’nin yaygınlaşması ve 5.5G destekli telefon sahipliğinin artması için 5.5G destekli cihazlara özel ek düzenleme yapılması ve 5.5G özelinde daha yüksek bir limit belirlenmesi, yaklaşan ihale öncesi çok önemli bir gelişme olacak. Müşterilerimiz, son teknolojik özelliklere sahip, çeşitli markalardan 5.5G destekli modellerin de bulunduğu 10’u aşkın akıllı telefonu içeren portföyden dilediklerini 12 ayda ödeme kolaylığıyla satın alabilecek. Vodafone FLEX ile, akıllı telefon almayı düşünen müşterilerimiz için kolay ve erişilebilir ödeme metotlarını çeşitlendirerek zengin ürün portföyümüzle en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.”

        KREDİ KARTINA İHTİYAÇ DUYMADAN ALIŞVERİŞ

        Vodafone FLEX, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri için çok geniş ve çeşitli ürün portföyü sunan bir son teknoloji dünyası. “Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX dünyası “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor. Müşteriler, zengin seçenekler arasından aradığı ürüne kolayca ulaşabildiği gibi, kredi kartına ihtiyaç duymadan, kendine uygun ödeme yöntemini de seçebiliyor.

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