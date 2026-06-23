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        Haberler Gündem Güncel Akıma kapıldı, 10 metreden düştü! | Son dakika haberleri

        Akıma kapıldı, 10 metreden düştü!

        Bursa'da 3 katlı binanın oluklarının montajını yaparken elektrik akımına kapılıp 10 metreden düşen Ferdi Aydemir hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 13:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akıma kapıldı, 10 metreden düştü!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki 3 katlı binanın oluklarını montajını yaparken elektrik akımına kapılıp, 10 metreden düşen Ferdi Aydemir (44), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Cerrah Mahallesi’nde yapımı süren 3 katlı bina inşaatında meydana geldi.

        İddiaya göre; oluk ustası Ferdi Aydemir, binanın çatısına çıkarak yağmur suyu gider hattı montajına başladı. Bu sırada 10 metre uzunluğundaki oluğu kaldıran Aydemir, elektrik akımına kapılıp, 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu öğrenen aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, Aydemir’in cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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