Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Akıma kapıldığı direkte asılı kaldı! | Son dakika haberleri

        Akıma kapıldığı direkte asılı kaldı!

        Şanlıurfa'da feci bir olay yaşandı. Kentte bir eve elektrik hattı çekmek için direğe çıkan Hüseyin Y., akıma kapıldı. Direkte asılı kalan Hüseyin Y, ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akıma kapıldığı direkte asılı kaldı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da Akçakale ilçesinde bir eve elektrik hattı çekmek için direğe çıkan Hüseyin Y., (53) akıma kapıldı. Direkte asılı kalan Hüseyin Y, ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Büyüktaş Mahallesi’nde meydana geldi. Bir eve elektrik hattı çekmek amacıyla direğe çıkan Hüseyin Y., çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

        Hüseyin Y. direkte baş aşağı asılı kaldı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye DEDAŞ, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik hattını keserek güvenliği sağladı ardından yaralı işçiyi direkten indirdi.

        Olay yerinde müdahalesi yapılan Hüseyin Y., ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lunaparkta 'ranger'ın çarptığı işçi öldü

        Lunaparkta 'ranger'ın çarptığı işçi öldü. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Genç kadını 7 yerinden bıçakladı! Platonik aşık: Heyecanlandım
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Sibel'in ölümünde dehşet ayrıntılar!
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        ABD-Çin geriliminde yeni perde
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        İsrail'de çoğunluk Netanyahu'nun seçime girmesini istemiyor
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Yargıtay’dan çıraklık sigortası kararı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        FOMO etkisiyle büyüyor
        FOMO etkisiyle büyüyor