Akıncı dizisi 5. bölümü ile dizi severlerin karşısına çıktı. Akıncı dizisinin son bölümünde; Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Akıncı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Akıncı 5. bölüm özeti...

AKINCI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— atv (@atvcomtr) January 29, 2021

AKINCI 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.