AKM'de sanat dolu bir hafta

GİZLİ BAHÇE’NİN BEZELYESİ (3-6 Yaş)

Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi’nin ikinci oyunu olarak kaleme alınan Gizli Bahçe’nin Bezelyesi 3-6 yaş çocuklara özel interaktif anlatım biçimiyle, ormanın ünlü aşçısı Bay Bezelye’nin sevdiği işi yaparken yaşadığı maceraları konu ediniyor. Ona neden Bay Bezelye denildiğinin hikâyesini ise lezzetli yemeklerinin tadına bakmak için yanlarına gelen filamingodan dinliyoruz. Özge Şenol’un yazıp Ebru Kara’nın yönettiği oyunda karakterleri; Çağla Nefeoğlu Kesiç, Tayfun Cingiler, Turgut Yalçın ve Mutlu Çelik canlandırıyor.

Gizli Bahçe’nin Bezelyesi- Filozof Çocuklar İçin Hikayeler Projesi-Sivas Devlet Tiyatrosu; 10 Şubat tarihinde saat 10.00 ile 13.00’te AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde.

CARMINA BURANA

Carmina Burana, solistleri, orkestrası, korosu, bale sanatçıları, çocuk korosu ve balesi, Modern Dans İstanbul sanatçıları ve özel tasarım ekiplerinin oluşturduğu yaklaşık 250 kişilik kadrosu ile “koreografik sahne kantatı” olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Carl Orff'un eşsiz müziğinin etkileyici danslarla ve teknolojik yeniliklerle buluştuğu, her şeyi ile kollektif bir çalışma olarak sahne ile buluşacak eser, sanatseverlerin hafızalarında yine unutulmaz izler bırakacak. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nun sahne matematiğinin gözler önüne serileceği eserde, sahnenin tüm teknik imkanları kullanılacak. Carmina Burana’yı izleyecek olan sanatseverler, döner sahne, sağ ve sol ön ve arka vagonların geçişleri, sofito borularının (sahnede dekorların hareket etmesini sağlamak için yapılmış parmaklıklı tavan) her birine bir zaman kodu verilerek adeta hepsinin birden dans ettiğine şahit olacaklar. Orkestra Şefi Zdravko Lazarov’un yönetiminde, Volkan Ersoy ve Ayşem Sunal Savaşkurt’un reji koltuğunda olduğu Carmina Burana’nın koreografisi ise Deniz Özaydın, Berk Sarıbay, Özgür Adam İnanç, Alper Marangoz ve Ferhat Güneş’e emanet.

Carmina Burana-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 10 Şubat saat 20.00 ve 15 Şubat saat 15.00’te AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

YAFTALI TABUT

Adına tarihin dipnotlarında rastlanan, Türkiye’nin ilk kadın oyun yazarı, kuramcı, aktivist, sosyal ve siyasi yaşamın her alanında öncü kimliğiyle dikkat çeken Fatma Nudiye Yalçı’nın hikâyesinin anlatıldığı oyunda; Yalçı’nın 1920’lerde başlayan mücadelesine Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve Nazım Hikmet de eşlik ediyor. Bilgesu Erenus’un yazdığı oyunu Yelda Baskın yönetiyor.

İspanyol-Fas dans tiyatrosu projesi olan Hesperides Bahçesi, Alicia Soto, Julio Martín da Fonseca, Carmen Samudio Kostina tarafından kaleme alındı. Alicia Soto tarafından yönetilen oyunda; Alicia Soto, Lorenza Di Calogero, Paloma Calderón, Ana Lola Cosín (understudy) Sanae Assif ve Ester Lozano oynuyor. Bir Yunan mitolojisine göre Hesperides, ölümsüzlük veren altın elmaların olduğu meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeyi koruyan perilerdir. Hesperides Bahçesi, evrensel olarak farklı kültürler, dinler, yerler ve zamanlardaki tüm kadınların iç bahçesini temsil ediyor. Rüya gibi ve şiirsel bir bakış açısıyla, her kadının kendisi için yarattığı alanı tasvir ediyor: hayal kurmak, dinlenmek, nefes almak, susuzluğunu gidermek ve onu ayakta tutan, devam etmesine yardımcı olan samimi bir dünya inşa etmek için bir sığınak sunuyor.

Troya; 11 Şubat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

LA TRAVIATA

Giuseppe Verdi’nin eşsiz bir hikâyeyi operatik bir başyapıta dönüştürdüğü La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri olarak tahtını koruyor. Verdi’nin “Rigoletto - Il Trovatore – La Traviata” üçlemesinin en tanınmış eseridir La Traviata…

Francesco Maria Piave’nin yazdığı libretto, Alexandre Dumas'nın (oğul) romanının özünü kusursuz bir şekilde sahneye taşıyor. Verdi’nin müziği, bu hikâyeye evrensel bir ruh kazandırırken; Violetta’nın melankolisi, Alfredo’nun tutkusu ve Germont ailesinin toplumsal baskıları, her biri ayrı ayrı, müzikal olarak canlandırılarak her notada ve her melodide, karakterlerin yaşadığı duygusal fırtınalar gözler önüne seriliyor.

La Traviata, sadece bir aşk hikâyesi değil, aynı zamanda dönemin toplumuna tutulan bir eleştiri aynası… Paris’in eğlence dolu yüzeyinin altında, toplumsal tabular, kadınlara biçilen roller ve aşkın özgürleştirici gücü sorgulanıyor. Violetta, hem güçlü hem de kırılgan bir karakter olarak, bu çatışmaların tam merkezinde yer alıyor. Onun trajedisi, bireysel arzular ile toplumsal normlar arasındaki uzlaşmaz gerilimin bir yansıması.

Devlet Opera ve Balesi Başrejisörü Recep Ayyılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumu ile sahneleyeceği La Traviata izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya davet ediyor.

La Traviata- İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 12 Şubat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.

DOKUZ BEŞ MÜZİKALİ

Dokuz beş müzikali; iş dünyasında sabah 9 akşam 5 mesaisin de çalışan, kendilerini var edemeyen kadınların hikâyesini sahneye taşıyor. Cinsiyetçi, bencil patronları Hart’dan bıkmış 3 iş arkadaşı ve onların hayatta kalma mücadelesini sanatseverlerle buluşturan oyunda; karanlık arzular, pusuda bekleyen suçlar, masum görünen entrikalar, gerilim ve hepsinden ortaya çıkan mizah sunuluyor. Patricia Resnick’in yazdığı oyunda, rejisör koltuğunda Volkan M. Sarıöz oturuyor. Oyunda; Özlem Sak, Aslı Atmaca Gardaneri, Belgin Alptekin, Naim Hikmet Aksu, Özlem Uslu, Ahmet Buğrahan Yanık, Tufan Emre Ünal, Yıldız Gözde Muratoğlu, Kübra Özdemir, Yusuf Can Gür, Muhammed Yusuf Öztürk, Elif Siren, Berkay Alkan, Özge Üçdağ, Doğukan Karataş, Gül Ece Kıralı, Yusufhan Batı ve Haktan Cinemre gibi oyuncular yer alıyor.