Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 7 gözaltı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan Yakup K. (40) aracıyla, aralarında arazi anlaşmazlığından husumet olan akrabası Osman K.'nin (47) Meryemağıl Yaylası'ndaki evine gitti.

Çıkan tartışmaya, her ikisinin de akrabası olan Barış K. (42), Yusuf K. (50), Salih Özgür K. (22), Mustafa T. (24), Ramazan K. (26) ve İbrahim Koyuncu da katıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, tekme ve yumruk darbeleriyle yaralanan İbrahim Koyuncu, fenalaşıp yere yığıldı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.