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        Haberler Gündem "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama

        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 19:08 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:11
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        "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasına yalanlama
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), X hesabından, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

        Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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